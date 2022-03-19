19 марта 2022
18 марта 2022

Челябинский танкист погиб в ходе спецоперации на Украине

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Военнослужащий был механиком-водителем танка Т-72 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженец села Уйское (Челябинская область) ефрейтор, механик-водитель танка Артем Новиков погиб во время спецоперации РФ на территории Украины. Как сообщается на официальном сайте администрации района, моряки-подводники 19 марта почтили память военнослужащего минутой молчания.

«Перед стелой Памяти и Воинской славы моряки преклонили флаг военно-морского флота и минутой молчания почтили память уйчанина, механика-водителя танка 90-й танковой дивизии ефрейтора контрактника Артема Новикова. Военный погиб во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», — сообщается в сообщении официального сайта администрации района.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Президент назвал это вынужденной мерой. Таким образом российское правительство хочет предотвратить геноцид жителей в Донбассе.

Спецоперация носит освободительный характер. У российских военных нет указаний захватывать украинские города. Они просто освобождают их от националистов, которые восемь лет сбрасывали бомбы на территорию Донбасса, а сейчас используют мирных жителей и жилые дома в качестве укрытий.

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Уроженец села Уйское (Челябинская область) ефрейтор, механик-водитель танка Артем Новиков погиб во время спецоперации РФ на территории Украины. Как сообщается на официальном сайте администрации района, моряки-подводники 19 марта почтили память военнослужащего минутой молчания. «Перед стелой Памяти и Воинской славы моряки преклонили флаг военно-морского флота и минутой молчания почтили память уйчанина, механика-водителя танка 90-й танковой дивизии ефрейтора контрактника Артема Новикова. Военный погиб во время проведения специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», — сообщается в сообщении официального сайта администрации района. Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Президент назвал это вынужденной мерой. Таким образом российское правительство хочет предотвратить геноцид жителей в Донбассе. Спецоперация носит освободительный характер. У российских военных нет указаний захватывать украинские города. Они просто освобождают их от националистов, которые восемь лет сбрасывали бомбы на территорию Донбасса, а сейчас используют мирных жителей и жилые дома в качестве укрытий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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