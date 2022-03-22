22 марта 2022
21 марта 2022

В пермских «Пятерочках» сломались «Выручай-карты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, пятерочка, универсам пятеречка, вывеска пятерочка
Клиенты «Пятерочки» оказались без бонусов Фото:

В Перми клиенты магазинов «Пятерочка» столкнулись с невозможностью списать баллы, накопленные по бонусной системе на своих «Выручай-картах». Об этом URA.RU рассказали несколько пермяков, корреспондентам агентства также не удалось создать новую карту в мобильном приложении магазина. В компании объяснили проблему техническим сбоем.

«Баланс и списание баллов с „Выручай-карты“ недоступны. Сложности возникли из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков. Не переживайте: накопленные баллы сохранятся, а скидки и начисление баллов продолжат действовать», — говорится в уведомлении приложения магазина.

Зарегистрировать нового пользователя в приложении «Пятерочки» пока также невозможно. «Что-то пошло не так. Пожалуйста попробуйте еще раз», — указывается в сервисе при попытке регистрации. О сроках устранения неполадок не сообщается.

Уведомление в приложении «Пятерочка»

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В Перми клиенты магазинов «Пятерочка» столкнулись с невозможностью списать баллы, накопленные по бонусной системе на своих «Выручай-картах». Об этом URA.RU рассказали несколько пермяков, корреспондентам агентства также не удалось создать новую карту в мобильном приложении магазина. В компании объяснили проблему техническим сбоем. «Баланс и списание баллов с „Выручай-карты“ недоступны. Сложности возникли из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков. Не переживайте: накопленные баллы сохранятся, а скидки и начисление баллов продолжат действовать», — говорится в уведомлении приложения магазина. Зарегистрировать нового пользователя в приложении «Пятерочки» пока также невозможно. «Что-то пошло не так. Пожалуйста попробуйте еще раз», — указывается в сервисе при попытке регистрации. О сроках устранения неполадок не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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