В пермских «Пятерочках» сломались «Выручай-карты»

Клиенты «Пятерочки» оказались без бонусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми клиенты магазинов «Пятерочка» столкнулись с невозможностью списать баллы, накопленные по бонусной системе на своих «Выручай-картах». Об этом URA.RU рассказали несколько пермяков, корреспондентам агентства также не удалось создать новую карту в мобильном приложении магазина. В компании объяснили проблему техническим сбоем.

«Баланс и списание баллов с „Выручай-карты“ недоступны. Сложности возникли из-за технических сбоев на стороне внешних подрядчиков. Не переживайте: накопленные баллы сохранятся, а скидки и начисление баллов продолжат действовать», — говорится в уведомлении приложения магазина.

Зарегистрировать нового пользователя в приложении «Пятерочки» пока также невозможно. «Что-то пошло не так. Пожалуйста попробуйте еще раз», — указывается в сервисе при попытке регистрации. О сроках устранения неполадок не сообщается.

Уведомление в приложении «Пятерочка» Скриншот экрана смартфона корреспондента URA.RU