24 марта 2022
23 марта 2022

Курганец продает Ferrari, находящуюся в Европе

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Конференция челябинского Союза промышленников и предпринимателей с участием Алексея Текслера. Челябинск, спорткар, красный, феррари, ferrari, мякуш владимир, аристов александр, спортивный автомобиль
Планируется, что машину можно будет купить в 2022 году (архивное фото) Фото:
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Житель Кургана продает за 1,2 млн евро автомобиль Ferrari SF90 Stradale I, который должен в этом году появиться в Европе. Данное объявление размещено на сайте Auto.ru.

«Автомобиль будет готов к осени 2022 года. Доставка в течение недели. Цена с таможней. Если захотите оставить автомобиль в Европе, ценник будет ниже», — указано в объявлении.

Продавец объяснил URA.RU, что машина еще не в наличии, она пока только заказана. Ее будут продавать из автосалона в Европе. Он отметил, что ее может купить житель любой страны. По его словам, в плане доставки в Россию с машиной не возникнет проблем. Продавец объяснил, что его товарищ владеет автосалоном, и они вместе закупают для него машины. Автомобиль, по его словам, должен поступить в автосалон в июне. Когда машина появится, продавец планирует увеличить ее стоимость до 1,5 млн евро, если ее не забронируют.

Ferrari, которую продают, является кабриолетом. Мощность ее гибридного двигателя составляет 780 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды. По данным сайта «Википедия», Ferrari SF90 Stradale начали выпускать в 2019 году.

Стоимость машины оценили в 1,2 млн евро

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Житель Кургана продает за 1,2 млн евро автомобиль Ferrari SF90 Stradale I, который должен в этом году появиться в Европе. Данное объявление размещено на сайте Auto.ru. «Автомобиль будет готов к осени 2022 года. Доставка в течение недели. Цена с таможней. Если захотите оставить автомобиль в Европе, ценник будет ниже», — указано в объявлении. Продавец объяснил URA.RU, что машина еще не в наличии, она пока только заказана. Ее будут продавать из автосалона в Европе. Он отметил, что ее может купить житель любой страны. По его словам, в плане доставки в Россию с машиной не возникнет проблем. Продавец объяснил, что его товарищ владеет автосалоном, и они вместе закупают для него машины. Автомобиль, по его словам, должен поступить в автосалон в июне. Когда машина появится, продавец планирует увеличить ее стоимость до 1,5 млн евро, если ее не забронируют. Ferrari, которую продают, является кабриолетом. Мощность ее гибридного двигателя составляет 780 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 2,5 секунды. По данным сайта «Википедия», Ferrari SF90 Stradale начали выпускать в 2019 году.
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