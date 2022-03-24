Екатеринбург стал неожиданным примером для столицы другой области

24 марта 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Делегация из Омска прибыла в Екатеринбург 23 марта, гостям устроили многочисленные объезды Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый мэр Омска Сергей Шелест, которого губернатор Омской области Александр Бурков (свердловчанин) привез на учебу в Екатеринбург, высоко оценил уборку уральской столицы от снега. Его мнение распространила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «Как убирается город, в целом понравилось. Понятно, что сейчас снежный сезон завершен, но тем не менее город содержится в чистоте. Каких-то глыб, снежных заносов, понятно, мы не увидели», — сказал Шелест. Известно, что мэр Алексей Орлов уделяет уборке особое внимание — администрация регулярно сталкивается с критикой от горожан (особенно в снежные дни). Раз в неделю, по пятницам, Орлов проводит совещания по уборке с главами районов и профильными чиновниками (это правило появилось при нем), а также, когда есть время, участвует в разных ВКС по этой теме на неделе. В конце 2021-го, перед Новым годом, Орлов давал понять, что доволен результатами — на закрытом совещании он высказался, что Екатеринбург убирают лучше, чем Тюмень, откуда вернулся накануне. На то, что состоянием улиц Орлов доволен и сейчас, указывает отсутствие разносов на его закрытых встречах с подчиненными. Делегация из Омска приехала в Екатеринбург накануне. Губернатор Бурков, чьи визиты в столицу Урала, как правило, скрываются от публики, объяснил URA.RU, что вместе со своими подчиненными «изучает [здесь] лучшие практики». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новый мэр Омска Сергей Шелест, которого губернатор Омской области Александр Бурков (свердловчанин) привез на учебу в Екатеринбург, высоко оценил уборку уральской столицы от снега. Его мнение распространила пресс-служба мэрии Екатеринбурга. «Как убирается город, в целом понравилось. Понятно, что сейчас снежный сезон завершен, но тем не менее город содержится в чистоте. Каких-то глыб, снежных заносов, понятно, мы не увидели», — сказал Шелест. Известно, что мэр Алексей Орлов уделяет уборке особое внимание — администрация регулярно сталкивается с критикой от горожан (особенно в снежные дни). Раз в неделю, по пятницам, Орлов проводит совещания по уборке с главами районов и профильными чиновниками (это правило появилось при нем), а также, когда есть время, участвует в разных ВКС по этой теме на неделе. В конце 2021-го, перед Новым годом, Орлов давал понять, что доволен результатами — на закрытом совещании он высказался, что Екатеринбург убирают лучше, чем Тюмень, откуда вернулся накануне. На то, что состоянием улиц Орлов доволен и сейчас, указывает отсутствие разносов на его закрытых встречах с подчиненными. Делегация из Омска приехала в Екатеринбург накануне. Губернатор Бурков, чьи визиты в столицу Урала, как правило, скрываются от публики, объяснил URA.RU, что вместе со своими подчиненными «изучает [здесь] лучшие практики».