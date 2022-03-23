Глава челябинского города готовится к отставке

Игорь Сапрыкин готовится сдавать дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Снежинска Игорь Сапрыкин готовится сдать полномочия новому мэру, которого 31 марта выберут из двух кандидатов. Об этом сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Конкурсная комиссия 24 марта допустила до участия в выборах двух кандидатов. Это замдиректора АО „Трансэнерго“ Андрей Пульников и сотрудник Федерального ядерного центра Андрей Сычев. Последний также является депутатом городского собрания», — сообщил URA.RU Мошаров.

По информации URA.RU, преимущественные шансы на выборах у Пульникова. Компания, в которой он работает, обеспечивает коммунальные нужды города, предприятий «Росатома» и всех многоквартирных жилых домов закрытого города.

Карьеру Сапрыкина сломало уголовное дело о халатности. В 2020 году Сапрыкин согласовал аренду земельного участка для строительства яхт-клуба на берегу озера. Арендатор вырубил там защитный лес, что нанесло муниципалитету ущерб в сумме более 8 млн рублей. Сапрыкину предъявлено обвинение по ч.1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые сейчас занимаются оперативным сопровождением уголовного дела. Само расследование ведет региональное следственное управление СК по региону.

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