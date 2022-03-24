Пермяков ждут ветреные выходные с метелями

Метели и ветер ждут пермяков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В предстоящие выходные синоптики обещают пермякам ветреную погоду с метелями. В ночь на субботу серьезно похолодает — до -15 градусов, сообщают метеорологи.

«В субботу ночью в Пермском крае −10…−15, днем −2…+3. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 15 м/с. В воскресенье днем облачно, осадки в виде мокрого снега. Ветер южный 4-9 м/с, порывы до 16 м/с (по югу до 21 м/с)», — сообщается на портале проекта «Метеоролог и Я».

В воскресенье температура воздуха ожидается от 0 до +5 градусов. Ночью возможны метели.