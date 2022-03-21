Снежная буря накрыла Свердловскую область на три дня

Метель в Свердловской области продлится до 24 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мощная метель, пришедшая в Свердловскую область 21 марта, задержится на ближайшие три дня — до 24 марта. Как сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков, скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду, а дороги покроются льдом.

«По данным синоптиков, 22—24 марта местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица. В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — говорится в сообщении управления МЧС.

Свердловчанам, которых шторм застигнет на улице, рекомендовали держаться дальше от деревьев, легких построек, линий электропередач, мостов. Автовладельцам посоветовали сохранять бдительность на дорогах, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Утром 21 марта Екатеринбург накрыл сильнейший снегопад. Осадки прогнозируются местами по всей территории Свердловской области. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни воздух прогреется до плюсовых температур, ожидаются дожди.