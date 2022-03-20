Екатеринбург накрыл сильнейший снегопад

На Екатеринбург обрушились мощные осадки (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мощнейший снегопад обрушился на Екатеринбург утром 21 марта. Из-за обильных осадков в центральной и восточной частях города образовались автомобильные пробки, движение затруднено. По прогнозу синоптиков, снег будет идти до утра вторника, 22 марта.

«В понедельник адвекция холода на территорию Свердловской области будет сопровождаться осадками (по области до 2-5 мм) и порывистым (до 16-18 м/с) ветром. Усиление ветра ожидается на большей части области за исключением юго-восточных и восточных районов», — сообщил метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным портала Gismeteo, осадки разной интенсивности продлятся весь день, а воздух прогреется с -3 до -1 градуса. Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали последующее потепление до +4 с переходом снегопада в дожди. В свердловском управлении ГИБДД предупредили водителей о плохой видимости на дорогах и необходимости держать дистанцию от впереди идущих машин.