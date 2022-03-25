Минобороны признало возвращение «железного занавеса»

25 марта 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Правда об Украине преодолевает западные искусственные препятствия, считают в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны ограничили информацию из России о спецоперации на Украине, опустив «железный занавес». Однако она все равно просачивается, ведь «в правде — сила». Такое заявление сделало Минобороны РФ. «Мы видим, что несмотря на опущенный „железный занавес“ информационного бойкота западных стран по отношению к Российской Федерации, правда о происходящем на Украине успешно преодолевает эти искусственные препятствия. Потому что в правде — сила», — отметили в ведомстве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Россия и Украина проводят переговоры о прекращении огня и мире. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на признании Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Западные страны ограничили информацию из России о спецоперации на Украине, опустив «железный занавес». Однако она все равно просачивается, ведь «в правде — сила». Такое заявление сделало Минобороны РФ. «Мы видим, что несмотря на опущенный „железный занавес“ информационного бойкота западных стран по отношению к Российской Федерации, правда о происходящем на Украине успешно преодолевает эти искусственные препятствия. Потому что в правде — сила», — отметили в ведомстве. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Россия и Украина проводят переговоры о прекращении огня и мире. Первые три раунда прошли на территории Беларуси, после чего Киев и Москва продолжили обсуждение в формате видеоконференцсвязи. Глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду, что спецоперация завершится подписанием всеобъемлющего соглашения о нейтральном статусе Украины. Россия также настаивает на признании Киевом суверенитета РФ над Крымом и независимости ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговоры, иначе у Москвы могут появиться новые требования.