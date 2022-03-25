Как изменилась цена на овощи и крупы в Екатеринбурге за неделю. Инфографика

25 марта 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость социально значимых продуктов в магазинах Екатеринбурга заметно отличается. Так, например, молоко стоит в «Пятерочке» 39,9 рубля за литр, а в «Верном» — 65,9 рубля. Редакция URA.RU провела анализ, какие цены на социально значимые продукты в сетях магазинов «Верный», «Пятерочка» и «Перекресток» в Екатеринбурге. Молочная продукция, выставленная на продажу в сетях магазинов «Верный», «Пятерочка» и «Перекресток» заметно отличается в цене. Самое дешевое молоко продают в «Пятерочке», его цена составляет 39,9 рублей за один литр. Средняя цена в «Перекрестке» чуть выше и составляет 60,9 рублей за литр. Самое дорогое молоко в «Верном» стоимостью 65,9 рублей за литр. Тем временем, зафиксированная специалистами Свердловскстата средняя цена на момент 18 марта составляет 62,1 рубля. Средний показатель стоимости десятка куриных яиц ниже всего в «Перекрестке». Сумма составляет 79,9 рублей. Далее с небольшим отрывом друг от друга идут цены в «Верном» (83,6 рубля за 10 шт.) и в «Пятерочке» (83,8 рубля). Средняя стоимость по Свердловскстату в регионе — 82,9 рубля. Заметное ценовое отличие обнаружено в рыбном отделе. Килограмм рыбы в «Перекрестке» в среднем обойдется в 368,6 рубля, это самый высокий показатель из трех сетей. Далее, по убыванию, «Верный» со средней ценой рыбной тушки в 254,2 рубля за кг. Дешевле всего рыбу можно приобрести в «Пятерочке», там на нее средний ценник 189,2 рубля. Статистика изменения цен по Свердловскстату показала, что в области кило рыбы стоит 199,4 рубля. Средняя стоимость одного килограмма риса в регионе по официальной статистике — 123,5 рубля. В «Верном» и «Пятерочке» стоимость на рис одинаковая и составляет 69,9 рубля. Значительно дороже рис продают в «Перекрестке» со средней ценой 110,9 рубля. Средняя булка белого хлеба весом в полкило дешевле всего в «Пятерочке». Его стоимость составит 31,6 рубля. В «Верном» и «Перекрестке» цена выше — 34,1 и 35,9 рубля, соответственно. Цена 500 граммов хлеба по Свердловскстату — 38,6 рубля. Ощутимо дешево продают кило муки в «Верном» и «Пятерочке» — стоимость в них одинаковая и составляет 34,9 рубля. Средняя стоимость по региону на этот продукт установлена в 52,9 рубля. В «Перекрестке» за пределы этой стоимости тоже не выходят — один килограмм муки стоит 39,9 рубля. Яблоки дешевле всего купить можно в «Перекрестке». Их стоимость составит 89,9 рубля за килограмм. Дороже всего эти фрукты продают в «Пятерочке» — средняя цена на них установлена в 102,7 рубля. В «Верном» яблоки в среднем обойдутся в 95,9 рубля, а по Свердловской области в целом — в 111,3 рубля. Под сравнение попали продукты из овощного и бакалейного отделов, а также продукты животного происхождения. Все средние цены на продукты в магазинах сравнивались с актуальной на 18 марта статистикой Свердловскстата. Всего было отобрано 18 позиций, выставленных на продажу в торговых залах сетей. Некоторые товары не попали в список именно из-за отсутствия на полках. Ранее URA.RU сообщало, какие продукты в Свердловской области подорожали сильнее всего, а какие стали дешевле. Среди подешевевших продуктов — огурцы и картофель. Среди самых быстро растущих в цене назвали сахар, соль, муку и растительное масло. Кроме того, заметно в цене подросли молочные продукты и сосиски. Сильный рост цен вызвали городские паникеры, сметающие с полок все товары подчистую. Из-за этого на некоторые товары в Екатеринбурге прослеживается дефицит. Как позже объяснили поставщики, они не успевают фасовать товары для их доставки в свердловские магазины. Для борьбы с паникой среди покупателей в сетях магазинов «Гипербола», «Лента», «Верный», «Кировский», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и «Сима-Лэнд» ограничили продажу товаров в одни руки. URA.RU также собрало список мест, в каких магазинах и в каком количестве в Екатеринбурге есть сахар. Позднее, агентство узнало, почему паникеры устраивают в магазинах ажиотаж и закупаются, как при апокалипсисе. Одной из главных причин они называют западные санкции в ответ на спецоперацию, которую проводят российские войска на Украине. В связи с этим, многие международные производители поднимают цены или покидают российский рынок и российский потребитель боится, что таких товаров больше не будет. Несмотря на противодействие Запада, эта спецоперация — вынужденная мера. Как считает президент РФ Владимир Путин, жителей Донбасса необходимо освободить от ежедневного обстрела боевиками ВСУ и блокадного режима. «Это то, что называется „геноцидом“», — заявил Путин. Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.