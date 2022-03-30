Россиянам предложили скидки за покупку отечественных автомобилей

В РФ предложили ввести скидку 150 тысяч рублей на отечественные авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России предложили повысить скидки на покупку отечественного автомобиля. Такую инициативу ассоциация НСРО «Руслом.ком» направила в Минпромторг. До этого о надобности перезапустить проект говорил президент Владимир Путин.

Следует увеличить скидку на новое авто при сдаче старого на переработку с 50 тысяч рублей до 150 тысяч, заявил «Известиям» директор организации Виктор Ковшевный. Эта программа действовала в 2010—2018 годах.

По словам Ковшевного, в настоящее время необходимо создать реестр утилизаторов автомобилей на «Госуслугах», а также предусмотреть возможность переработки разными способами. Он также считает, что компании, которые занимаются переработкой машин, обязательно должны иметь лицензию на обращение с опасными отходами и выдавать свидетельство об утилизации. За ее отсутствие или подделку он предложил ввести штрафы.

По его словам, прежде всего такая мера поддержки поможет автопрому, гражданам, переработчикам лома и производителям металла. Он подчеркнул, что это особо важно в сложившейся экономической ситуации.

С введением экономический санкций западными странами в РФ резко сократился рынок подержанных автомобилей, так как продавцы начали снимать объявления о продаже. По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, сейчас если нет возможности приобрести новый автомобиль, то нет смысла продавать старый.

После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также замораживают отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, утверждали, что они должны нанести удар по всей экономике, по социальной и гуманитарной сферам, по каждой семье и гражданину РФ. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии.

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