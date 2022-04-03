Британцы разнесли украинского футболиста Зинченко за русофобию. «Какой позор!»

04 апреля 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

Британцы высмеяли русофобскую выходку украинского футболиста Зинченко Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию. В своем блоге футболист безосновательно обвинил российские войска в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Британская аудитория назвала заявление Зинченко «позором» и посоветовала спортсмену вернуться на родину из «своего особняка в Англии». «Какой позор. Удобно наверно вести войну в социальных сетях из своего особняка в Англии», — написал один из пользователей. «Мы все внесли свою лепту, все вложились, и Британия отправила вам оружие. Как насчет того, чтобы вернуться на Родину», — поддержал его второй. По мнению читателей Daily Mail, Украина превращается «в бренд, инструмент для пропаганды». При этом на фоне событий в ней многие начали забывать о конфликтах в других странах. «А как насчет несчастных жителей Афганистана, Палестины и Ирака. Или они не так важны?», — задался вопросом подписчик издания. Еще один читатель заявил, что Запад не обязан оказывать Киеву «никакой поддержки». Ранее Зинченко вместе с футболистом Андреем Ворониным посочувствовал украинцам из-за того, что их якобы «бомбит» русская армия. В ответ бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что футболисты, состоявшие в донбасском футбольном клубе «Шахтер» и выступающие против российской спецоперации на Украине, не замечали, что на территории Донецкой и Луганской народной республик годами убивали людей. Александр Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины. Состоял в донецком клубе «Шахтер». Андрей Воронин — украинский футболист и футбольный тренер. Родился в Одессе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александра Зинченко за русофобскую публикацию. В своем блоге футболист безосновательно обвинил российские войска в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Британская аудитория назвала заявление Зинченко «позором» и посоветовала спортсмену вернуться на родину из «своего особняка в Англии». «Какой позор. Удобно наверно вести войну в социальных сетях из своего особняка в Англии», — написал один из пользователей. «Мы все внесли свою лепту, все вложились, и Британия отправила вам оружие. Как насчет того, чтобы вернуться на Родину», — поддержал его второй. По мнению читателей Daily Mail, Украина превращается «в бренд, инструмент для пропаганды». При этом на фоне событий в ней многие начали забывать о конфликтах в других странах. «А как насчет несчастных жителей Афганистана, Палестины и Ирака. Или они не так важны?», — задался вопросом подписчик издания. Еще один читатель заявил, что Запад не обязан оказывать Киеву «никакой поддержки». Ранее Зинченко вместе с футболистом Андреем Ворониным посочувствовал украинцам из-за того, что их якобы «бомбит» русская армия. В ответ бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заявил, что футболисты, состоявшие в донбасском футбольном клубе «Шахтер» и выступающие против российской спецоперации на Украине, не замечали, что на территории Донецкой и Луганской народной республик годами убивали людей. Александр Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины. Состоял в донецком клубе «Шахтер». Андрей Воронин — украинский футболист и футбольный тренер. Родился в Одессе. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.