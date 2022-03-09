Роман Широков заявил, что такая позиция — позор для спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Футболисты, состоявшие в донбасском футбольном клубе «Шахтер» и выступающие против российской спецоперации на Украине, не замечали, что на территории Донецкой и Луганской народной республик годами убивали людей. Так бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков ответил на заявления футболистов Александра Зинченко и Андрея Воронина, посочувствовавших украинцам из-за того, что их якобы «бомбит» русская армия.

«Я от Зинченко, если честно, в шоке. А также от тех людей, которые в Донбассе воспитывались. Может быть, они не оттуда, но они в „Шахтере“ были. И, наверное, там какие-то друзья у них остались. Что же вы до этого не замечали, что там людей убивают?» — слова Широкова приводит Ruposters.ru.

Как жители Донбасса могут оккупировать свою землю, где они все время жили, пишет со ссылкой на слова спортсмена Sport24 . По словам футболиста, в Донбассе, по последним данным, убили 14 тысяч мирных жителей, из них тысяча — это дети. Он отметил, что российские солдаты не бомбят украинские города и не будут это делать.

Также Широкова удивляет, что люди, делающие подобные заявления, прожили в Донбассе часть жизни. «Относиться вот так — это позорище», — заключил он, отметив, что когда спецоперация на Украине завершится безоговорочной победой ВС РФ, «футболистам будет стыдно».

Александр Зинченко — украинский футболист, защитник и полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Украины. Состоял в донецком клубе «Шахтер». Андрей Воронин — украинский футболист и футбольный тренер. Родился в Одессе.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны Вооруженных сил Украины президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Российская и украинская стороны по-разному относятся к мирным жителям. Если сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда людям, то украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и используют их в качестве живых щитов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам