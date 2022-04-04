Свердловские юристы будут бесплатно помогать беженцам из ЛДНР

В свердловском заксо работают над законопроектом о бесплатной юридической помощи беженцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик смогу получать бесплатную юридическую помощь в Свердловской области. Над соответствующим законопроектом работают депутаты областного заксо. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

«Люди, вынужденно покинувшие территорию Донецкой и Луганской народных республик, в настоящее время остро нуждаются в юридической поддержке. В нашем регионе действует закон от 5 октября 2012 года № 79-ОЗ „О бесплатной юридической помощи в Свердловской области“. Благодаря этому, уральцы могут обращаться за консультациями в государственные юридические бюро», — цитирует пресс-служба председателя заксо Людмилу Бабушкину.

Прежде всего, юристы будут оказывать помощь по вопросам защиты прав беженцев и их законных интересов. «В перечень также будут включены покинувшие территорию ДНР и ЛНР вынужденные переселенцы и лица, претендующие на признание их вынужденными переселенцами, а также члены их семей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что это вынужденное решение. По его словам, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Путин неоднократно отмечал, что оккупации территории Украины в планы армии РФ не входит. После начала спецоперации в Россию въехало более 400 тысяч беженцев. Президент поручил выплатить всем беженцам по 10 тысяч рублей.

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