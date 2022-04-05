Свердловские фармацевты назвали аналоги дешевых женских гормонов

Фармацевт заявляет, что дефицита женских гормональных препаратов в аптеках Екатеринбурга нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аптеках Екатеринбурга стремительно раскупают популярный импортный препарат для женщин. Речь идет о «Дюфастоне», который содержит гормон прогестерон. Практически все оригинальные лекарства с этим гормоном выпускают западные компании. Однако в городских аптеках есть и отечественные аналоги, которые не уступают по качеству западным. Об этом URA.RU сообщила фармацевт Ирина из Екатеринбурга.

«Многие импортные препараты на самом деле легко заменимы на отечественные. Они не уступают по качеству зарубежным. В России зарегистрировано значительное число российских аналогов с содержанием прогестерона», — поделилась екатеринбургский фармацевт Ирина.

По словам фармацевта, дефицита лекарств на основе прогестерона в аптеках Екатеринбурга нет. «Нужно понимать, что зарубежных препаратов в аптеках и на складах достаточно. Не нужно скупать их больше, чем нужно. Если положено на курс три упаковки, то нет смысла брать пять пачек. А вообще, российские производители закроют потребность горожан в данных препаратах», — убеждена Ирина.

К заменителям «Дюфастона» можно отнести следующие препараты российского производства:

«Прогестерон» (раствор масляный 2,5%);

«ДляЖенс метри»;

«ДляЖенс про»;

«Оксипрогестерона Капронат»;

«Утрожестан».

Редакция URA.RU направила запрос в Минздрав РФ. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU писало, что в аптеках Екатеринбурга быстро раскупают популярные импортные обезболивающие. Речь идет о нескольких препаратах: содержащих парацетамол «Панадоле» и «Эффералгане» французской компании Upsa и препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

На фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины некоторые страны ввели санкции в отношении России. Минздрав и Минпромторг ранее заверили всех, что лекарств в РФ хватает. Власти вносят также необходимые изменения в законы, чтобы проблем с препаратами не было и в будущем. Например, Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о ввозе в РФ лекарств, предназначенных другим странам при их дефиците.

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