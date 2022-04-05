Глава Минэкономразвития РФ похвалил челябинскую компанию

Максим Решетников заявил, что «Леди прима» успешно занимается импортозамещение Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников публично похвалил компанию из Челябинска, которая занимается текстилем. По мнению федерального министра компания в условиях санкций спешно занимается импортозамещением.

«Есть конкретные неплохие примеры. Компания из Челябинской области, которая занимается текстилем, что-то шьет, производит, продает, тоже взяла кредит. Часть ушла на оборотку, часть ушла на приобретение нового оборудования, потому что спрос вырос, все ищут замену импорту», — приводит слова Максима Решетникова пресс-служба Минэкономразвития РФ на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе регионального минэконома URA.RU пояснили, что Решетников отметил челябинскую компанию — торговый дом «Леди прима», которая выпускает домашний текстиль с 1995 года. Продукция La Prima представлена в 67 регионах России.

Для удобства покупателей и продвижения бренда компания активно развивает собственную розничную сеть салонов домашнего текстиля и интернет-продажи. В России компания является поставщиком текстильной продукции для отелей Москвы, Сочи и Екатеринбурга.

Ранее губернатор области Алексей Текслер заявил, что одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкционного давления станут льготные кредиты. Об этом он сообщил 4 апреля на встрече с президентом «ОПОРА России» Александром Калининым.

Правительство России намерено сохранить уровень жизни россиян, несмотря на беспрецедентные санкции Запада, которые введены в ответ на начало спецоперации России на Украине. В ответ на санкции страна взяла курс на импортозамещение. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предприятия и граждане страны не останутся без поддержки государства.

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