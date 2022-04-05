В пермском госуниверситете закрыли проект, который создавался и сотрудничал с Европейским университетом (Санкт-Петербург). Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) был открыт почти десять лет назад в рамках партнерства с питерским вузом.
«Руководство Пермского госуниверситета решило закрыть Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ)», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». Распоряжение о закрытии подписано руководством учебного заведения еще в марте.
По мнению некоторых преподавателей, закрытие связано с внешнеполитической ситуацией и событиями на Украине. Однако собеседники издания называют причиной сокращение финансирование со стороны Европейского вуза и говорят, что сотрудники центра собирались уходить оттуда еще в начале года. Работникам центра предложили перейти в другие подразделения вуза. В пресс-службе информацию комментировать не стали.
В пермском госуниверситете закрыли проект, который создавался и сотрудничал с Европейским университетом (Санкт-Петербург). Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) был открыт почти десять лет назад в рамках партнерства с питерским вузом. «Руководство Пермского госуниверситета решило закрыть Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ)», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». Распоряжение о закрытии подписано руководством учебного заведения еще в марте. По мнению некоторых преподавателей, закрытие связано с внешнеполитической ситуацией и событиями на Украине. Однако собеседники издания называют причиной сокращение финансирование со стороны Европейского вуза и говорят, что сотрудники центра собирались уходить оттуда еще в начале года. Работникам центра предложили перейти в другие подразделения вуза. В пресс-службе информацию комментировать не стали.