05 апреля 2022
04 апреля 2022

Университет Перми закрыл совместный с Европейским вузом проект. Заведения сотрудничали 10 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, университет, пгниу, пгу, город пермь
Руководство ПГНИУ подписало распоряжение о закрытии центра еще в марте Фото:

В пермском госуниверситете закрыли проект, который создавался и сотрудничал с Европейским университетом (Санкт-Петербург). Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) был открыт почти десять лет назад в рамках партнерства с питерским вузом.

«Руководство Пермского госуниверситета решило закрыть Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ)», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». Распоряжение о закрытии подписано руководством учебного заведения еще в марте.

По мнению некоторых преподавателей, закрытие связано с внешнеполитической ситуацией и событиями на Украине. Однако собеседники издания называют причиной сокращение финансирование со стороны Европейского вуза и говорят, что сотрудники центра собирались уходить оттуда еще в начале года. Работникам центра предложили перейти в другие подразделения вуза. В пресс-службе информацию комментировать не стали.

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В пермском госуниверситете закрыли проект, который создавался и сотрудничал с Европейским университетом (Санкт-Петербург). Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) был открыт почти десять лет назад в рамках партнерства с питерским вузом. «Руководство Пермского госуниверситета решило закрыть Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ)», — сообщает «Коммерсантъ Пермь». Распоряжение о закрытии подписано руководством учебного заведения еще в марте. По мнению некоторых преподавателей, закрытие связано с внешнеполитической ситуацией и событиями на Украине. Однако собеседники издания называют причиной сокращение финансирование со стороны Европейского вуза и говорят, что сотрудники центра собирались уходить оттуда еще в начале года. Работникам центра предложили перейти в другие подразделения вуза. В пресс-службе информацию комментировать не стали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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