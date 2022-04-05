Руководство ПГНИУ подписало распоряжение о закрытии центра еще в марте Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В пермском госуниверситете закрыли проект, который создавался и сотрудничал с Европейским университетом (Санкт-Петербург). Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ) был открыт почти десять лет назад в рамках партнерства с питерским вузом.

«Руководство Пермского госуниверситета решило закрыть Центр сравнительных исторических и политических исследований (ЦСИПИ)», — сообщает « Коммерсантъ Пермь ». Распоряжение о закрытии подписано руководством учебного заведения еще в марте.

По мнению некоторых преподавателей, закрытие связано с внешнеполитической ситуацией и событиями на Украине. Однако собеседники издания называют причиной сокращение финансирование со стороны Европейского вуза и говорят, что сотрудники центра собирались уходить оттуда еще в начале года. Работникам центра предложили перейти в другие подразделения вуза. В пресс-службе информацию комментировать не стали.