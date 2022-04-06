В Москве обокрали тюменского блогера-миллионника. Ее фото после похудения использовали для обмана

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Фото экстремально похудевшей девушки украли, чтобы рекламировать таблетки для снижения веса Фото:

Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд.

«Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях.

Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту.

Ранее девушка весила 185 килограммов, однако смогла сбросить 110 из них. Как писало URA.RU, недавно блогер сделала операцию по подтяжке живота и ног. Врачи убрали с ее тела пять килограмм обвисшей кожи.

Девушка смогла сбросить 110 килограммов, из-за чего ее снимками «до» и «после» заинтересовались мошенники
Фото:

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Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд. «Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях. Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту. Ранее девушка весила 185 килограммов, однако смогла сбросить 110 из них. Как писало URA.RU, недавно блогер сделала операцию по подтяжке живота и ног. Врачи убрали с ее тела пять килограмм обвисшей кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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