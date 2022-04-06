В Москве обокрали тюменского блогера-миллионника. Ее фото после похудения использовали для обмана

06 апреля 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Фото экстремально похудевшей девушки украли, чтобы рекламировать таблетки для снижения веса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд. «Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях. Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту. Ранее девушка весила 185 килограммов, однако смогла сбросить 110 из них. Как писало URA.RU, недавно блогер сделала операцию по подтяжке живота и ног. Врачи убрали с ее тела пять килограмм обвисшей кожи. Девушка смогла сбросить 110 килограммов, из-за чего ее снимками «до» и «после» заинтересовались мошенники Фото: социальные сети Софии Броян Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд. «Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях. Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту. Ранее девушка весила 185 килограммов, однако смогла сбросить 110 из них. Как писало URA.RU, недавно блогер сделала операцию по подтяжке живота и ног. Врачи убрали с ее тела пять килограмм обвисшей кожи.