Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд.
«Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях.
Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту.
Мошенники, занимающиеся продажей препаратов для похудения, украли для своей рекламы фотографии блогера-миллионника из Ишима Софии Броян. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. Она собирается обращаться в суд. «Срочно! Нужен нотариус. Хочу зафиксировать факт использования моих фото в мошеннических продажах курсов, таблеток, для подачи в суд!» — написала София Броян в своих социальных сетях. Сейчас девушка проживает в Москве, однако родилась она в Ишиме Тюменской области. На блогера подписано 2,2 млн человек. Широкую известность Броян приобрела благодаря юмористическим видео, в которых она, в том числе, высмеивала свою полноту. Ранее девушка весила 185 килограммов, однако смогла сбросить 110 из них. Как писало URA.RU, недавно блогер сделала операцию по подтяжке живота и ног. Врачи убрали с ее тела пять килограмм обвисшей кожи.