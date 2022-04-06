Свердловские студенты изменят федеральный закон о молодежи

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Участникам нужно отправить свои предложения на официальный портал Россиямолодым.рф Фото:

Студенты Уральского государственного экономического университета примут участие в формировании Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Участникам нужно отправить свои предложения на официальный портал Россиямолодым.рф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«К решению о совершенствовании молодежного законодательства пришли 17 марта после совещания Комитета Государственной Думы по молодежной политике с представителями органов законодательной и исполнительной власти. Для участия необходимо до10 апреля отправить свои предложения на официальный портал Россиямолодым.рф», — говорится в сообщении.

Выдвигать инициативы можно по трем направлениям:

  • Развитие инфраструктуры молодежной политики;
  • Формирование мер поддержки молодых людей в разрезе основных направлений реализации молодежной политики;
  • Расширение полномочий в сфере молодежной политики: федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления.

Ранее URA.RU писало, что Первая Всероссийская шахматная конференция «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России» началась в Екатеринбурге. Эксперты из разных регионов обсудят вопрос о важности включения игры в образовательный процесс в каждой школе. Площадкой для дискуссий выступил Уральский государственный экономический университет.

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Студенты Уральского государственного экономического университета примут участие в формировании Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации». Участникам нужно отправить свои предложения на официальный портал Россиямолодым.рф. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «К решению о совершенствовании молодежного законодательства пришли 17 марта после совещания Комитета Государственной Думы по молодежной политике с представителями органов законодательной и исполнительной власти. Для участия необходимо до10 апреля отправить свои предложения на официальный портал Россиямолодым.рф», — говорится в сообщении. Выдвигать инициативы можно по трем направлениям: Ранее URA.RU писало, что Первая Всероссийская шахматная конференция «Интеллектуальное здоровье подрастающего поколения через шахматное образование в школах России» началась в Екатеринбурге. Эксперты из разных регионов обсудят вопрос о важности включения игры в образовательный процесс в каждой школе. Площадкой для дискуссий выступил Уральский государственный экономический университет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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