«Ловец покемонов» Соколовский рассказал, как заработать блогерам

По словам Соколовского, блогеры могут спокойно зарабатывать в Telegram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер из Екатеринбурга Руслан Соколовский уверен, что возможная блокировка YouTube не отразиться на доходах блогеров: они смогут заработать в Telegram. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU.

«К примеру, я являюсь партнером криптобирж и получаю минимум тысячу долларов в месяц от каждой из них, плюс продаю посты за 200-400 долларов. Каналы в Telegram сейчас приносят больше прибыли на порядок, чем ВК или даже YouTube», — поделился мнением Соколовский. Также он рассказал, что Telegram нет алгоритмов смарт-ленты подобной в социальной сети «ВКонтакте», которые занижают охваты рекламных постов.

Помимо этого, блогер подчеркнул, что в Telegram пока нет встроенного партнерства или биржи постов, но существуют сторонние каталоги Telegram-каналов и партнерство других сервисов, которые помогают зарабатывать перешедшим в Telegram из YouTube и Instagram (социальная сеть запрещена на территории РФ) блогерам.

Ранее шла речь о том, что видеохостинг YouTube в России могут заблокировать до 27 марта. До этого заявления Роскомнадзор заблокировал соцсети Facebook (деятельность запрещена в РФ) и Instagram (деятельность запрещена в РФ) по решению Генпрокуратуры. Последнюю площадку обвинили в экстремизме. После блокировки многие блогеры перебрались в Telegram и «ВКонтакте».

Блогер Руслан Соколовский известен тем, что в 2017 году был осужден на 3,5 года зато, что ловил покемонов в приложении Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Блогера осудили по трем уголовным статьям — возбуждение ненависти либо вражды по религиозному признаку, оскорбление чувств верующих и приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры. Позже наказание за последнюю статью отменили, а приговор был смягчен до 2 лет и 3 месяцев лишения свободы условно.

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