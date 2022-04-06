В Челябинске развернут производство семян, заменяющих импортные

Обычно овощеводческие предприятия использовали импортные семена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миасская компания «Гетерозисная селекция» может производить для овощеводческих хозяйств семена в промышленных масштабах, что позволит уйти от импортозависимости. Компания ориентирована на любительское садоводство, но имеет потенциал для развертывания производства. Об этом URA.RU сообщили в минсельхозе Челябинской области.

«Резервов в семеноводстве много. В условиях Урала и Сибири можно получить хорошие результаты в семеноводстве. Сортовые качества у нас высокие», — сообщил заместитель директора компании Сергей Сирота.

В 2022 году семенами капусты, моркови, свеклы «Гетерозисной селекции засеют опытные участки в совхозе «Акбашевский» в Аргаяшском районе. Это позволит овощеводческим предприятиям оценить посевы и возможности выращивания овощей из семян миасского производителя.

Начальник управления растениеводства минсельхоза области Анна Губина рассказала, что семеноводческим компаниям будет оказана господдержка по программе капексов. Им помогут со строительством селекционного-семеноводческих центром, льготным кредитованием на приобретение техники, субсидиями на создание сортов в рамках НИОКР.

После введения санкций отечественные производители столкнулись с нехваткой сырья и прочего. С 1990-х годов овощеводческие предприятия использовали в основном импортные семена овощных культур. В отрасли назрел вопрос импортозамещения.

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