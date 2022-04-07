Евродепутат объяснила, почему РФ не причастна к событиям в Буче

Россия проводит на Украине спецоперацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия вряд ли причастна к произошедшему в Буче, потому что тела оставили на видном месте и это нелогично. Такое мнение высказала итальянский европарламентарий Франческа Донато.

«В этом нет доказательств, об этом сказал и Пентагон. Вопросы подняли и журналисты, военные специалисты. Странным и нелогичным выглядит то, что российские войска ушли и оставили тела на дороге на видном месте. В этом мало смысла», — заявила Донато РИА «Новости».

Донато не сомневается, что погибшие в Буче были мирными жителями. По ее словам, нужно понять, кто они и кто убил их. Депутат призвала независимых наблюдателей провести независимое расследование провокации в Буче.

Евросоюз собирается ввести «сумасшедшие» санкции, которые предполагают эмбарго на нефть и газ из России, заявила Донато. Жители Европы заплатят за это высочайшую цену, считает она.

На Украине проходит российская спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями являются демилитаризация и денацификация. Недавно в СМИ появились фото погибших в Буче, на Украине обвинили в произошедшем Россию. В Минобороны РФ назвали это фейком и провокацией. Военный эксперт, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер считает, что к гибели людей в Буче причастны украинские военные, передает телеканал 360. Россия собирается предоставить Совбезу ООН факты, что российские военные не имеют отношения к произошедшему цитирует Life постпреда РФ при всемирной организации Василия Небензя.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам