Депутат Рады: Украина собирается мстить всем российским солдатам

09 апреля 2022 в 06:59 Размер текста - 17 +

Киев собирается «наказать» всех российских солдат после завершения спецоперации РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна «жестко карать» российских солдат после окончания спецоперации России. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф». «Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их [российских солдат] каждого находили и жестко карали», — приводит слова Валентина Наливайченко РИА «Новости». Он добавил, что по возможности всех участников спецоперации РФ нужно привлекать к закону, если не получится — «то как террористов уничтожать, где бы они ни находились». Депутат отметил, что Киев наладил сотрудничество с американскими и британскими спецслужбами, которые способствуют установлению личностей всех российских бойцов, принимающих участие в СВО. Также он обвинил военных в «совершении преступлений» на территории Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. 8 апреля ВСУ нанесли удар по вокзалу в городе Краматорск, из-за чего погибли более 50 мирных жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина должна «жестко карать» российских солдат после окончания спецоперации России. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф». «Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их [российских солдат] каждого находили и жестко карали», — приводит слова Валентина Наливайченко РИА «Новости». Он добавил, что по возможности всех участников спецоперации РФ нужно привлекать к закону, если не получится — «то как террористов уничтожать, где бы они ни находились». Депутат отметил, что Киев наладил сотрудничество с американскими и британскими спецслужбами, которые способствуют установлению личностей всех российских бойцов, принимающих участие в СВО. Также он обвинил военных в «совершении преступлений» на территории Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. 8 апреля ВСУ нанесли удар по вокзалу в городе Краматорск, из-за чего погибли более 50 мирных жителей.