08 апреля 2022

Депутат Рады: Украина собирается мстить всем российским солдатам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, солдаты, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, 201военная база
Киев собирается «наказать» всех российских солдат после завершения спецоперации РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина должна «жестко карать» российских солдат после окончания спецоперации России. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф».

«Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их [российских солдат] каждого находили и жестко карали», — приводит слова Валентина Наливайченко РИА «Новости». Он добавил, что по возможности всех участников спецоперации РФ нужно привлекать к закону, если не получится — «то как террористов уничтожать, где бы они ни находились».

Депутат отметил, что Киев наладил сотрудничество с американскими и британскими спецслужбами, которые способствуют установлению личностей всех российских бойцов, принимающих участие в СВО. Также он обвинил военных в «совершении преступлений» на территории Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. 8 апреля ВСУ нанесли удар по вокзалу в городе Краматорск, из-за чего погибли более 50 мирных жителей.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина должна «жестко карать» российских солдат после окончания спецоперации России. Об этом заявил депутат Верховной рады Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Апостроф». «Я уверен, как член парламента Украины, что нам нужно проголосовать за то, чтобы мы их [российских солдат] каждого находили и жестко карали», — приводит слова Валентина Наливайченко РИА «Новости». Он добавил, что по возможности всех участников спецоперации РФ нужно привлекать к закону, если не получится — «то как террористов уничтожать, где бы они ни находились». Депутат отметил, что Киев наладил сотрудничество с американскими и британскими спецслужбами, которые способствуют установлению личностей всех российских бойцов, принимающих участие в СВО. Также он обвинил военных в «совершении преступлений» на территории Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. 8 апреля ВСУ нанесли удар по вокзалу в городе Краматорск, из-за чего погибли более 50 мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...