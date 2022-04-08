Минобороны РФ озвучило данные разведки о провокации в Краматорске

08 апреля 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Ракета попала в здание вокзала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракета «Точка-У», которая попала в здание вокзала Краматорска, в результате чего погибло 50 человек, была запущена с юго-западного направления, которое контролируют ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны. «По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами „Точка-У“, в момент удара по Краматорску находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области. В 45 км юго-западнее Краматорска», — отметили в ведомстве, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Район, из которого была запущена «Точка-У», контролируется украинской группировки войск, рассказали в Минобороны РФ. О трагедии стало известно дне 8 апреля. ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, ДНР. Число погибших выросло до 50 мирных жителей, уточняет телеканал 360. Сообщается о более чем 100 пострадавших. Среди них 16 несовершеннолетних, 46 женщин и 36 мужчин, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам российского лидера Владимира Путина, действия военных направлены на денацификацию и демилитаризацию, но не на оккупацию территории. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ракета «Точка-У», которая попала в здание вокзала Краматорска, в результате чего погибло 50 человек, была запущена с юго-западного направления, которое контролируют ВСУ. Об этом сообщается на брифинге Минобороны. «По имеющимся данным разведки, один из дивизионов 19-й ракетной бригады, вооруженный ракетными комплексами „Точка-У“, в момент удара по Краматорску находился в районе населенного пункта Доброполье Донецкой области. В 45 км юго-западнее Краматорска», — отметили в ведомстве, трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Район, из которого была запущена «Точка-У», контролируется украинской группировки войск, рассказали в Минобороны РФ. О трагедии стало известно дне 8 апреля. ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске, ДНР. Число погибших выросло до 50 мирных жителей, уточняет телеканал 360. Сообщается о более чем 100 пострадавших. Среди них 16 несовершеннолетних, 46 женщин и 36 мужчин, пишет «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ заявили, что удар был нанесен ракетой «Точка-У», которая применяется только Украиной. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам российского лидера Владимира Путина, действия военных направлены на денацификацию и демилитаризацию, но не на оккупацию территории. При этом безусловным приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия ВС РФ осуществляются на различных направлениях.