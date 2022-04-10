Продавцы косметики жалуются на низкую выручку в Екатеринбурге

По словам продавцов, в апреле спрос стал ниже досанкционного уровня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Вследствие санкций екатеринбуржцы активно скупали косметику и парфюмерию в магазинах сети «Золотое яблоко» в марте, а к апрелю ажиотаж спал. Об этом на условиях анонимности рассказал URA.RU работник сети.

«Скупали в марте — из-за Международного женского дня и из-за истерии на фоне санкций. В начале апреля спрос угас, выручка просто смехотворно низкая», — делится собеседник агентства. Среди самых скупаемых товаров была названа уходовая косметика для лица и тела.

Ранее сообщалось, что люксовой косметики в Екатеринбурге хватит приблизительно до конца текущего года. Риск того, что в России может закончиться косметика таких брендов, как Dior, Givenchy, Tom Ford, Gucci, Yves Saint Laurent и других, связан с прекращением поставок от этих компаний. Европейские дома моды решили приостановить работу в РФ из-за санкций западных стран в ответ на спецоперацию российских Вооруженных Сил на территории Украины в целях ее денацификации и демилитаризации. Как позднее заявил президент РФ Владимир Путин, основная ее цель — освобождение мирных жителей Донбасса от обстрелов ВСУ.