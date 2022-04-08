Продавец раскрыл, когда в Екатеринбурге кончится люксовый парфюм

Несмотря на отмену поставок в Россию, косметики от европейских брендов хватит надолго Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Запаса зарубежной косметики категории «люкс» в Екатеринбурге хватит на обеспечение активных продаж минимум до конца осени. Об этом корреспонденту URA.RU на условиях анонимности рассказал представитель одной из французских компаний в городе.

«Запасов [декоративной косметики и парфюма от французских домов] хватит на 6-12 месяцев», — сообщил собеседник агентства. При этом, несмотря на рост цен в магазинах, приверженцев различных брендов европейской косметики меньше не стало, заверяет источник.

Российский рынок из-за санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине покинули такие импортные бренды, как Estee Lauder, Dior, Chanel, Guerlain,Yves Saint Laurent, Givenchy, Kenzo и другие. В этой же связи с проблемами столкнулись и мастера по бровям — многие из них закупались расходными материалами от украинских брендов. После объявления президентом РФ о начале специальной операции, бренды из Украины не прекратили принимать заказы от российских мастеров, но и отправлять их они не стали — по их заявлениям, они направляют средства на поддержку ВСУ, а оплаченную косметику раздают в украинские салоны красоты.