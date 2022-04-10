Микрорайон Екатеринбурга из-за аварии остался без холодной воды

Из-за аварии на сетях электроснабжения пришлось остановить работу насосной станции на Турбинной, 9 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Микрорайон Эльмаш Екатеринбурга из-за аварии на сетях электроснабжения остался без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе ЕМУП «Водоканала», отметив, что сейчас вода появилась.

«Из-за аварии на магистрали пришлось остановить работу насосной станции. Микрорайон был переключен на пониженное давление холодной воды. Аварию устранили, электроснабжение восстановили. Возвращаем насосную станцию в работу», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Авария произошла на сетях электроснабжения, которые питают насосную станцию на улице Турбинной, 9. Ранее часть микрорайона Уралмаш из-за аварии оставалась без горячей воды и отопления. Тогда отключение коснулось района улиц Бакинских Комиссаров и Победы.