29 марта 2022

Часть микрорайона Уралмаш осталась без воды. «Успел почистить зубы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии несколько жилых домов на Уралмаше остались без воды Фото:

Часть микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге утром 30 марта осталась без воды. Об этом URA.RU сообщил один из жителей микрорайона. Информацию также подтвердили в ЕМУП «Водоканал», отметив, что произошла авария на сетях.

«Хорошо, что успел почистить зубы и умыться. Воды нет никакой у нас на Уралмаше», — рассказал один из жителей, пожелавший остаться неназванным.

В ЕМУП «Водоканал» URA.RU подтвердили, что в части микрорайона Уралмаш утром 30 марта нет воды из-за аварии. «Произошла авария. Воды нет не во всем микрорайоне, а в районе улиц Бакинских Комиссаров — Победы. Сейчас на месте работают для устранения аварии, закроют поврежденный участок и давление нормализуется», — сообщили корреспонденту URA.RU в диспетчерской ЕМУП «Водоканал». Там отметили, что вода должна вернуться в дома жителей в течение часа.

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Часть микрорайона Уралмаш в Екатеринбурге утром 30 марта осталась без воды. Об этом URA.RU сообщил один из жителей микрорайона. Информацию также подтвердили в ЕМУП «Водоканал», отметив, что произошла авария на сетях. «Хорошо, что успел почистить зубы и умыться. Воды нет никакой у нас на Уралмаше», — рассказал один из жителей, пожелавший остаться неназванным. В ЕМУП «Водоканал» URA.RU подтвердили, что в части микрорайона Уралмаш утром 30 марта нет воды из-за аварии. «Произошла авария. Воды нет не во всем микрорайоне, а в районе улиц Бакинских Комиссаров — Победы. Сейчас на месте работают для устранения аварии, закроют поврежденный участок и давление нормализуется», — сообщили корреспонденту URA.RU в диспетчерской ЕМУП «Водоканал». Там отметили, что вода должна вернуться в дома жителей в течение часа. Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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