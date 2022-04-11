Захарова рассказала, как готовили боевиков для провокации в Буче

11 апреля 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

На Украине намеренно натаскивали боевиков для провокаций, подобных Буче, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине специально готовили боевиков для провокаций. В этом признался советник офиса президента Украины Алексей Арестович, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Арестович рассказал, как на Украине создавали киборгов. Именно так натаскивали тех украинских боевиков, кто совершил преступную провокацию в Буче», — написала Захарова. Она привела схему из высказываний Арестовича: «Вот кнопки, на которые надо жать. Вызвать тревогу сообщением, потом чувство вины вызвать обязательно. „Нажать“ на потребности безопасности. Сделать принадлежность к „значимой группе“, поощрить. То есть сначала мы его пугаем жутко, потом показываем выход, ожидание формируем на выход и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это и будет все хорошо. Потом чувство гордости — это туда же, самовосхваление: „Солдат лучше украинцев нет на свете, мы всех побеждаем“. И потом пообещать награду, то есть если ты сделаешь это — будет то». Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине специально готовили боевиков для провокаций. В этом признался советник офиса президента Украины Алексей Арестович, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. «Арестович рассказал, как на Украине создавали киборгов. Именно так натаскивали тех украинских боевиков, кто совершил преступную провокацию в Буче», — написала Захарова. Она привела схему из высказываний Арестовича: «Вот кнопки, на которые надо жать. Вызвать тревогу сообщением, потом чувство вины вызвать обязательно. „Нажать“ на потребности безопасности. Сделать принадлежность к „значимой группе“, поощрить. То есть сначала мы его пугаем жутко, потом показываем выход, ожидание формируем на выход и говорим, что надо присоединиться вот здесь, сделать вот это и будет все хорошо. Потом чувство гордости — это туда же, самовосхваление: „Солдат лучше украинцев нет на свете, мы всех побеждаем“. И потом пообещать награду, то есть если ты сделаешь это — будет то». Ранее ряд западных и украинских СМИ сообщил о массовых убийствах в городе Буче Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о трупах начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.