У главы Советского района Челябинска умер отец

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Клипарт. Магнитогорск, церковные свечи, пасха, православие
Смерть ветерана труда Евгения Макарова была безвременной Фото:

У главы Советского района Владислава Макарова умер отец, ветеран труда Евгений Иванович Макаров. Мэр Челябинска Наталья Котова и администрация города выразили свои глубочайшие соболезнования. Об этом 11 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом близкого и родного человека. Все, кто знал Евгения Ивановича, скорбят вместе с вами», — заявили в мэрии.

В мэрии отметили, что кончина ветерана была безвременной. Владиславу Макарову коллеги пожелали добрых воспоминаний об отце, которые помогут ему пережить утрату.

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У главы Советского района Владислава Макарова умер отец, ветеран труда Евгений Иванович Макаров. Мэр Челябинска Наталья Котова и администрация города выразили свои глубочайшие соболезнования. Об этом 11 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом близкого и родного человека. Все, кто знал Евгения Ивановича, скорбят вместе с вами», — заявили в мэрии. В мэрии отметили, что кончина ветерана была безвременной. Владиславу Макарову коллеги пожелали добрых воспоминаний об отце, которые помогут ему пережить утрату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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