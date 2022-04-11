У главы Советского района Челябинска умер отец

Смерть ветерана труда Евгения Макарова была безвременной Фото: Илья Московец © URA.RU

У главы Советского района Владислава Макарова умер отец, ветеран труда Евгений Иванович Макаров. Мэр Челябинска Наталья Котова и администрация города выразили свои глубочайшие соболезнования. Об этом 11 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом близкого и родного человека. Все, кто знал Евгения Ивановича, скорбят вместе с вами», — заявили в мэрии.

В мэрии отметили, что кончина ветерана была безвременной. Владиславу Макарову коллеги пожелали добрых воспоминаний об отце, которые помогут ему пережить утрату.