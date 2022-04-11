Больницу в ХМАО обвинили в плохом уходе за лежачими пациентами. «Ее не мыли полтора месяца»

12 апреля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

По словам женщины, врачи отказывались помогать пациентке, а саму ее выгнали из больницы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Югорской городской больнице сотрудники якобы больше месяца не ухаживали за пенсионеркой, которая не могла встать с кровати из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала пациентка больницы Алина Хасанова, которая оказалась с пенсионеркой в одной палате. «В палате находилась лежачая женщина, пенсионерка. С ее слов, ее не мыли полтора месяца, а также долго не убирали за ней, после того, как она справит нужду. Сама она передвигаться не могла. Из-за этого в палате был ужасный запах. Она просто боялась звонить на кнопку, так как на нее кричали. Она много плакала, а сотрудники говорили, что у них нет времени. Я решила ей помочь, пошла к заведующему отделением решать этот вопрос. После этого персонал на меня обозлился», — сказала Хасанова. Женщина добавила, что после случившегося пенсионерку перевели в другую палату, а к ней самой якобы стали хуже относиться. По словам Хасановой, после того, как у нее поднялась температура и начались головные боли, врачи долгое время не реагировали на просьбы выдать обезболивающее. В департаменте здравоохранения ХМАО ответили, что по обращению Хасановой в больнице будет проведена служебная проверка. В окружном департаменте добавили, что, по предварительной информации, это сама Хасанова, находясь на лечении, якобы требовала к себе повышенного внимания. «Пациентка требовала к себе повышенного внимания, требовала у медицинского персонала лекарственные препараты, прием которых по состоянию здоровья не обоснован. Самовольно покинула хирургическое отделение», — ответили в депздраве. Хасанова в разговоре с корреспондентом агентства объяснила, что покинула отделение после встречи с заведующим хирургическим отделением Андреем Кисс, который потребовал от женщины собрать вещи и уйти, при этом якобы обматерив ее. «Больше такого отношения терпеть было невозможно, поэтому сейчас я лечусь амбулаторно», — заключила Хасанова. Получить комментарий Кисс не удалось, он не ответил на звонки корреспондента агентства по указанному на сайте больницы номеру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Югорской городской больнице сотрудники якобы больше месяца не ухаживали за пенсионеркой, которая не могла встать с кровати из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала пациентка больницы Алина Хасанова, которая оказалась с пенсионеркой в одной палате. «В палате находилась лежачая женщина, пенсионерка. С ее слов, ее не мыли полтора месяца, а также долго не убирали за ней, после того, как она справит нужду. Сама она передвигаться не могла. Из-за этого в палате был ужасный запах. Она просто боялась звонить на кнопку, так как на нее кричали. Она много плакала, а сотрудники говорили, что у них нет времени. Я решила ей помочь, пошла к заведующему отделением решать этот вопрос. После этого персонал на меня обозлился», — сказала Хасанова. Женщина добавила, что после случившегося пенсионерку перевели в другую палату, а к ней самой якобы стали хуже относиться. По словам Хасановой, после того, как у нее поднялась температура и начались головные боли, врачи долгое время не реагировали на просьбы выдать обезболивающее. В департаменте здравоохранения ХМАО ответили, что по обращению Хасановой в больнице будет проведена служебная проверка. В окружном департаменте добавили, что, по предварительной информации, это сама Хасанова, находясь на лечении, якобы требовала к себе повышенного внимания. «Пациентка требовала к себе повышенного внимания, требовала у медицинского персонала лекарственные препараты, прием которых по состоянию здоровья не обоснован. Самовольно покинула хирургическое отделение», — ответили в депздраве. Хасанова в разговоре с корреспондентом агентства объяснила, что покинула отделение после встречи с заведующим хирургическим отделением Андреем Кисс, который потребовал от женщины собрать вещи и уйти, при этом якобы обматерив ее. «Больше такого отношения терпеть было невозможно, поэтому сейчас я лечусь амбулаторно», — заключила Хасанова. Получить комментарий Кисс не удалось, он не ответил на звонки корреспондента агентства по указанному на сайте больницы номеру.