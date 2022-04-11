В Югорской городской больнице сотрудники якобы больше месяца не ухаживали за пенсионеркой, которая не могла встать с кровати из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала пациентка больницы Алина Хасанова, которая оказалась с пенсионеркой в одной палате.
«В палате находилась лежачая женщина, пенсионерка. С ее слов, ее не мыли полтора месяца, а также долго не убирали за ней, после того, как она справит нужду. Сама она передвигаться не могла. Из-за этого в палате был ужасный запах. Она просто боялась звонить на кнопку, так как на нее кричали. Она много плакала, а сотрудники говорили, что у них нет времени. Я решила ей помочь, пошла к заведующему отделением решать этот вопрос. После этого персонал на меня обозлился», — сказала Хасанова.
Женщина добавила, что после случившегося пенсионерку перевели в другую палату, а к ней самой якобы стали хуже относиться. По словам Хасановой, после того, как у нее поднялась температура и начались головные боли, врачи долгое время не реагировали на просьбы выдать обезболивающее.
В департаменте здравоохранения ХМАО ответили, что по обращению Хасановой в больнице будет проведена служебная проверка. В окружном департаменте добавили, что, по предварительной информации, это сама Хасанова, находясь на лечении, якобы требовала к себе повышенного внимания. «Пациентка требовала к себе повышенного внимания, требовала у медицинского персонала лекарственные препараты, прием которых по состоянию здоровья не обоснован. Самовольно покинула хирургическое отделение», — ответили в депздраве.
Хасанова в разговоре с корреспондентом агентства объяснила, что покинула отделение после встречи с заведующим хирургическим отделением Андреем Кисс, который потребовал от женщины собрать вещи и уйти, при этом якобы обматерив ее. «Больше такого отношения терпеть было невозможно, поэтому сейчас я лечусь амбулаторно», — заключила Хасанова. Получить комментарий Кисс не удалось, он не ответил на звонки корреспондента агентства по указанному на сайте больницы номеру.
В Югорской городской больнице сотрудники якобы больше месяца не ухаживали за пенсионеркой, которая не могла встать с кровати из-за состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказала пациентка больницы Алина Хасанова, которая оказалась с пенсионеркой в одной палате. «В палате находилась лежачая женщина, пенсионерка. С ее слов, ее не мыли полтора месяца, а также долго не убирали за ней, после того, как она справит нужду. Сама она передвигаться не могла. Из-за этого в палате был ужасный запах. Она просто боялась звонить на кнопку, так как на нее кричали. Она много плакала, а сотрудники говорили, что у них нет времени. Я решила ей помочь, пошла к заведующему отделением решать этот вопрос. После этого персонал на меня обозлился», — сказала Хасанова. Женщина добавила, что после случившегося пенсионерку перевели в другую палату, а к ней самой якобы стали хуже относиться. По словам Хасановой, после того, как у нее поднялась температура и начались головные боли, врачи долгое время не реагировали на просьбы выдать обезболивающее. В департаменте здравоохранения ХМАО ответили, что по обращению Хасановой в больнице будет проведена служебная проверка. В окружном департаменте добавили, что, по предварительной информации, это сама Хасанова, находясь на лечении, якобы требовала к себе повышенного внимания. «Пациентка требовала к себе повышенного внимания, требовала у медицинского персонала лекарственные препараты, прием которых по состоянию здоровья не обоснован. Самовольно покинула хирургическое отделение», — ответили в депздраве. Хасанова в разговоре с корреспондентом агентства объяснила, что покинула отделение после встречи с заведующим хирургическим отделением Андреем Кисс, который потребовал от женщины собрать вещи и уйти, при этом якобы обматерив ее. «Больше такого отношения терпеть было невозможно, поэтому сейчас я лечусь амбулаторно», — заключила Хасанова. Получить комментарий Кисс не удалось, он не ответил на звонки корреспондента агентства по указанному на сайте больницы номеру.