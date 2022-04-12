В свердловском «Магните» нашли просрочку

Просроченный товар нашли в одном из магазинов поселка Белоярский Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В одном из магазинов «Магнит», расположенном в поселке Белоярский (Свердловская область), обнаружена просроченная продукция. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В магазине, расположенном в поселке Белоярский, улица Юбилейная, д. 6б/1 найдены питьевые сливки с истекшим сроком годности», — указано на сайте ведомства.

Из-за несоблюдения сроков годности пищевой продукции юридическому лицу выписан штраф в размере 300 000 рублей. В начале года свердловский Роспотребнадзор нашел просроченную продукцию почти во всех крупных свердловских магазинах. Тогда же полиция накрыла склад с просроченными товарами.