В машине, сгоревшей в поле в Челябинской области, погиб ее хозяин

Автомобиль выгорел полностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стали известны подробности инцидента с обнаружением сгоревшего автомобиля с человеческими останками внутри в поле в Верхнеуральском районе (Челябинская область). Известно, что в пожаре погиб 38-летний хозяин машины, а само возгорание могло быть случайным, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Мужчина поссорился с женой и уехал на своей машине. В поле, сидя на заднем сиденье, он употреблял наркотические вещества, возможно, с этим как-то связано само возгорание. Криминала в истории нет», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что в поле в районе поселка Спасский примерно в 400 метрах от дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск при подготовке к посевной был обнаружен сгоревший автомобиль «Лада Ларгус». Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на заднем сиденье слева в машине находится тело человека, точнее — останки. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.