Монеточка раскрыла историю песни, которую ей запретили исполнять

Монеточка заявила, что до сих пор не считает свою песню плагиатом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица из Свердловской области Елизавета Гырдымова (Монеточка) написала песню «Мама, я не зигую», которую признали плагиатом и запретили исполнять, еще в школе и всегда считала ее пародией. Об этом она рассказала в социальных сетях.

«Я написала трек „Мама, я не зигую“, когда училась в школе, у меня не было ни заработка, ни выступлений. Трека по-прежнему нет [на стриминговых сервисах]. Но почему-то вспомнил про нее [певец Стас] Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то», — написала Гырдымова.

Она подчеркнула, что до сих пор считает песню пародией, несмотря на решение суда. По мнению певицы, законы, касающиеся плагиата, в России еще недостаточно разработаны. Монеточка рассказала, что штраф в 500 тысяч не причинит ей непоправимого ущерба. По словам певицы, сейчас у нее есть более серьезные проблемы.

Басманный суд Москвы 13 апреля признал песню «Мама, я не зигую» плагиатом на композицию Стаса Костюшкина «Мама, я не танцую» и назначил певице штраф в 500 тысяч рублей. Изначально у Монеточки пытались добиться почти миллиона рублей.