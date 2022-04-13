Суд запретил певице Монеточке исполнять ее самую известную песню

13 апреля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы признал, что песня Монеточки является плагиатом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом журналист URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на официальном сайте суда. «Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. Заявитель: Костюшкин Станислав Михайлович. Ответчик: Гырдымова Елизавета Андреева», — говорится в судебном деле. Суд также взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей. Судебные разбирательства между артистами начались в сентябре 2021 года в чкаловском районом суде Екатеринбурга. Представитель Монеточки утверждал, что певица выставляла песню как пародию. Суд назначил экспертизу, а после рассмотрение дела перенесли в московский суд. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом журналист URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на официальном сайте суда. «Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. Заявитель: Костюшкин Станислав Михайлович. Ответчик: Гырдымова Елизавета Андреева», — говорится в судебном деле. Суд также взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей. Судебные разбирательства между артистами начались в сентябре 2021 года в чкаловском районом суде Екатеринбурга. Представитель Монеточки утверждал, что певица выставляла песню как пародию. Суд назначил экспертизу, а после рассмотрение дела перенесли в московский суд.