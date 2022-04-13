Суд запретил певице Монеточке исполнять ее самую известную песню

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Басманный суд Москвы признал, что песня Монеточки является плагиатом Фото:

Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом журналист URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на официальном сайте суда.

«Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. Заявитель: Костюшкин Станислав Михайлович. Ответчик: Гырдымова Елизавета Андреева», — говорится в судебном деле. Суд также взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей.

Судебные разбирательства между артистами начались в сентябре 2021 года в чкаловском районом суде Екатеринбурга. Представитель Монеточки утверждал, что певица выставляла песню как пародию. Суд назначил экспертизу, а после рассмотрение дела перенесли в московский суд.

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Басманный суд Москвы признал песню свердловской певицы Елизаветы «Монеточки» Гырдымовой «Мама, я не зигую» плагиатом на песню Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Об этом журналист URA.RU узнал из материалов дела, размещенных на официальном сайте суда. «Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью. Заявитель: Костюшкин Станислав Михайлович. Ответчик: Гырдымова Елизавета Андреева», — говорится в судебном деле. Суд также взыскал с певицы 500 тысяч рублей по иску Костюшкина. Изначально он требовал 900 тысяч рублей. Судебные разбирательства между артистами начались в сентябре 2021 года в чкаловском районом суде Екатеринбурга. Представитель Монеточки утверждал, что певица выставляла песню как пародию. Суд назначил экспертизу, а после рассмотрение дела перенесли в московский суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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