The Moscow Times заявило о блокировке своего сайта Роскомнадзором

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Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Прокуратура не уведомила The Moskow Times о блокировке, сообщили в издании Фото:

Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Об этом СМИ сообщило на своей англоязычной интернет-странице.

«Роскомнадзор заблокировал русскоязычную службу The Moscow Times в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 12 апреля. Прокуратура пока не уведомила The Moscow Times о своем решении», — сообщается на англоязычном сайте издания.

На данный момент при попытке открыть русскоязычную версию The Moscow Times появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено». В Едином реестре запрещенной информации на портале Роскомнадзора издание не значится. На сайте Генпрокуратуры также нет сведений о блокировке The Moscow Times.

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Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Об этом СМИ сообщило на своей англоязычной интернет-странице. «Роскомнадзор заблокировал русскоязычную службу The Moscow Times в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 12 апреля. Прокуратура пока не уведомила The Moscow Times о своем решении», — сообщается на англоязычном сайте издания. На данный момент при попытке открыть русскоязычную версию The Moscow Times появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено». В Едином реестре запрещенной информации на портале Роскомнадзора издание не значится. На сайте Генпрокуратуры также нет сведений о блокировке The Moscow Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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