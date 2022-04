The Moscow Times заявило о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Прокуратура не уведомила The Moskow Times о блокировке, сообщили в издании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роскомнадзор заблокировал русскоязычный сайт издания The Moscow Times. Об этом СМИ сообщило на своей англоязычной интернет-странице. «Роскомнадзор заблокировал русскоязычную службу The Moscow Times в соответствии с приказом Генеральной прокуратуры от 12 апреля. Прокуратура пока не уведомила The Moscow Times о своем решении», — сообщается на англоязычном сайте издания. На данный момент при попытке открыть русскоязычную версию The Moscow Times появляется сообщение: «Не удается получить доступ к сайту. Соединение сброшено». В Едином реестре запрещенной информации на портале Роскомнадзора издание не значится. На сайте Генпрокуратуры также нет сведений о блокировке The Moscow Times.

