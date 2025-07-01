«14 ударов»: в Петербурге мужчина на глазах у ребенка зарезал жену

РЕН ТВ: мужчина 14 раз ударил жену ножом на глазах у ребенка в Петербурге
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Пьяный мужчина зарезал собственную жену на глазах у ребенка в Санкт-Петербурге
Пьяный мужчина зарезал собственную жену на глазах у ребенка в Санкт-Петербурге Фото:

В Колпинском районе Санкт-Петербурга вечером 30 июня мужчина убил свою супругу на глазах у ребенка. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники.

"Ребенок во время разговора с бабушкой, живущей в другом городе, плакал и говорил, что мама умерла. Тогда пожилая женщина позвонила в полицию и сообщила, по какому адресу находится ее сын с женой и ребенком", — рассказал собеседник телеканалу РЕН ТВ. По итогу тело убитой было найдено на диване в квартире с 14 ножевыми ранениями в районе головы. Все произошло на глазах у ребенка. 

По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После поступления сигнала в экстренные службы мужчину задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Также известно, что в 2021 году этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Его судили за приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ.

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга вечером 30 июня мужчина убил свою супругу на глазах у ребенка. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на собственные источники. "Ребенок во время разговора с бабушкой, живущей в другом городе, плакал и говорил, что мама умерла. Тогда пожилая женщина позвонила в полицию и сообщила, по какому адресу находится ее сын с женой и ребенком", — рассказал собеседник телеканалу РЕН ТВ. По итогу тело убитой было найдено на диване в квартире с 14 ножевыми ранениями в районе головы. Все произошло на глазах у ребенка.  По предварительным данным, подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. После поступления сигнала в экстренные службы мужчину задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также известно, что в 2021 году этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Его судили за приобретение, хранение и перевозку запрещенных веществ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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