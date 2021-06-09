Жительница Перми несколько месяцев истязала дочь

Женщина получила три года лишения свободы условно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Перми суд назначил три года лишения свободы условно за истязание дочери. Об этом говорится на сайте регионального управления СКР.

Следствие установило, что с июня по октябрь 2020 года женщина издевалась над несовершеннолетним ребенком. «Находясь у себя в квартире, а также в квартире своей матери, из личной неприязни систематически наносила своей несовершеннолетней дочери, 2012 года рождения, побои, в том числе пряжкой ремня, причиняя потерпевшей физическую боль и психические страдания», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также сообщается, что во время следствия ребенка забрали у матери и передали в государственное социальное учреждение.

Ранее семейная пара из Екатеринбурга до смерти забила 7-летнего мальчика, взятого под опеку. Супругов признали виновными и приговорили к заключению в исправительной колонии. Также сообщалось, что суд признал виновным 21-летнего жителя Нижневартовска, который в конце 2019 года избивал подростка и почти сутки насильно удерживал его в квартире, требуя денег.