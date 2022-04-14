В Челябинске полицейский открыл стрельбу в погоне за преступником

15 апреля 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Полицейским пришлось стрелять по злоумышленнику, который пытался скрыться (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сотрудники полиции поймали поджигателя автомобиля и заказчика преступления. Чтобы задержать организатора поджога, сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. «В феврале текущего года в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску обратился мужчина и заявил о поджоге его автомобиля марки Toyota RAV4, припаркованного у дома по улице Профессора Благих. Сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей. По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение имущества“). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску установлены организатор и исполнитель», — рассказали в пресс-службе. Полицейские выявили, что у организатора возник конфликт с потерпевшим и он подыскал исполнителя, предложив неработающему, ранее не судимому местному жителю за денежное вознаграждение совершить поджог. Исполнитель был задержан сотрудниками полиции. Вечером 14 апреля при задержании организатора преступления на улице Линейной злоумышленник предпринял попытку скрыться на своем автомобиле, создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью граждан. Благодаря мгновенной реакции и профессиональным действиям сотрудника полиции, который, применив табельное оружие, совершил несколько прицельных выстрелов по колесам движущегося транспортного средства, удалось избежать тяжких последствий. В ходе задержания никто не пострадал. В настоящее время оба подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске сотрудники полиции поймали поджигателя автомобиля и заказчика преступления. Чтобы задержать организатора поджога, сотрудникам полиции пришлось открыть стрельбу, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. «В феврале текущего года в отдел полиции „Курчатовский“ УМВД России по городу Челябинску обратился мужчина и заявил о поджоге его автомобиля марки Toyota RAV4, припаркованного у дома по улице Профессора Благих. Сумма ущерба составила более 1,4 млн рублей. По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ („Умышленные уничтожение или повреждение имущества“). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску установлены организатор и исполнитель», — рассказали в пресс-службе. Полицейские выявили, что у организатора возник конфликт с потерпевшим и он подыскал исполнителя, предложив неработающему, ранее не судимому местному жителю за денежное вознаграждение совершить поджог. Исполнитель был задержан сотрудниками полиции. Вечером 14 апреля при задержании организатора преступления на улице Линейной злоумышленник предпринял попытку скрыться на своем автомобиле, создавая своими действиями угрозу жизни и здоровью граждан. Благодаря мгновенной реакции и профессиональным действиям сотрудника полиции, который, применив табельное оружие, совершил несколько прицельных выстрелов по колесам движущегося транспортного средства, удалось избежать тяжких последствий. В ходе задержания никто не пострадал. В настоящее время оба подозреваемых в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания.