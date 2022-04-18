В Челябинской области муж с женой задержаны за секс с детьми

Подозреваемых отправили в изолятор временного содержания (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Агаповском районе (Челябинская область) семейную пару задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении нескольких несовершеннолетних. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В течение нескольких месяцев 48-летний мужчина и его 40-летняя жена в хозяйственном помещении частного дома в селе Агаповка совершали иные действия сексуального характера в отношении минимум четырех несовершеннолетних. Детям от 12-ти до 14-ти лет. Сейчас и муж и жена задержаны и водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — рассказал источник.

Уголовные дела возбуждены по ч. 4 и 5 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних, в том числе, в отношении не достигших 14-летнего возраста»). В пресс-службе СУ СКР области информацию пока не комментируют.