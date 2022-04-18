Свердловский завод остановит пермскую экологическую катастрофу. Проблему не могут решить 20 лет

18 апреля 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Загрязненные металлами и аммиаком воды вытекают из заброшенных шахт в Кизеле и попадают в реки Ольга Березина, Новый компаньон На заводе «Огнеупоры» в Богдановиче (Свердловская область) разработали способ очистить токсичные воды из заброшенных угольных шахт в городе Кизел в Пермском крае. Об этом рассказал руководитель инжиниринговой службы сорбционных и фильтрующих материалов предприятия Алексей Авилов. «Вода природная, но такая, что в ближайших реках умерли даже бактерии. Пока везли из Перми в -30, она не замерзла. Нам удалось вывести концентрат, содержащий до 40% марганца в чистом виде. Убрали бериллий, который является страшным ядом. Свинец ушел практически до нуля, аммиак, кадмий, железо и другие», — сказал Авилов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что испытания прошли в декабре 2021 года по заказу Правительства Пермского края. «Огнеупоры» предлагают установить фильтры, производство которых запустили на прошлой неделе. Предполагается, что очистные смонтируют сперва на шахте им. В.И Ленина (шахта № 1 Капитальная), а затем тиражируют технологию на весь бассейн. «Мы посчитали стоимость технологии и выдали все расчеты пермскому правительству. Они решают вопрос финансирования», — пояснил глава инжиниринговой службы завода. В январе 2022 года работы на первой шахте оценивались в 250 млн рублей. Сейчас на заводе работают над технологией, которая позволит получать товарный концентрат, то есть продавать извлеченные металлы, и окупать затраты на очистку воды. По словам Авилова, остановить поступление вод в шахту невозможно. «Были предложения по томпонажу, но поскольку это карстовые (сильно вымытые — прим. ред.) породы, это не даст результат. Можно только остановить подъем уровня воды. Как один из вариантов рассматриваем стационарные пруды на стволах с фильтрующим каскадом, но подпор должен быть минимум на высоте 5-6 метров. Тогда, возможно, остановится ток», — пояснил он. По оценке инженеров, в одной шахте в час протекает от 300-800 куб. м. воды. На очистку этого объема потребуется до двух лет. Через все шахты протекает 2,5 тыс. куб. м. воды в час. Это и воды в шахте и те, что протекают под отвалами породы. В общей сложности на очистку потребуется 20-30 лет. Шахты в Кизеле начали закрывать в 1990-е годы. Полностью выработку остановили в начале 2000-х. К 2020 году было зафиксировано 19 изливов кислых шахтных вод. Уже многие годы на территории Кизеловского угольного бассейна в реках течет вода рыжего цвета. По разным оценкам, водоемы загрязнены на расстоянии около 500 км от Кизела, вплоть до Камского водохранилища. Эта экологическая проблема обсуждалась неоднократно на федеральном уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

На заводе «Огнеупоры» в Богдановиче (Свердловская область) разработали способ очистить токсичные воды из заброшенных угольных шахт в городе Кизел в Пермском крае. Об этом рассказал руководитель инжиниринговой службы сорбционных и фильтрующих материалов предприятия Алексей Авилов. «Вода природная, но такая, что в ближайших реках умерли даже бактерии. Пока везли из Перми в -30, она не замерзла. Нам удалось вывести концентрат, содержащий до 40% марганца в чистом виде. Убрали бериллий, который является страшным ядом. Свинец ушел практически до нуля, аммиак, кадмий, железо и другие», — сказал Авилов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что испытания прошли в декабре 2021 года по заказу Правительства Пермского края. «Огнеупоры» предлагают установить фильтры, производство которых запустили на прошлой неделе. Предполагается, что очистные смонтируют сперва на шахте им. В.И Ленина (шахта № 1 Капитальная), а затем тиражируют технологию на весь бассейн. «Мы посчитали стоимость технологии и выдали все расчеты пермскому правительству. Они решают вопрос финансирования», — пояснил глава инжиниринговой службы завода. В январе 2022 года работы на первой шахте оценивались в 250 млн рублей. Сейчас на заводе работают над технологией, которая позволит получать товарный концентрат, то есть продавать извлеченные металлы, и окупать затраты на очистку воды. По словам Авилова, остановить поступление вод в шахту невозможно. «Были предложения по томпонажу, но поскольку это карстовые (сильно вымытые — прим. ред.) породы, это не даст результат. Можно только остановить подъем уровня воды. Как один из вариантов рассматриваем стационарные пруды на стволах с фильтрующим каскадом, но подпор должен быть минимум на высоте 5-6 метров. Тогда, возможно, остановится ток», — пояснил он. По оценке инженеров, в одной шахте в час протекает от 300-800 куб. м. воды. На очистку этого объема потребуется до двух лет. Через все шахты протекает 2,5 тыс. куб. м. воды в час. Это и воды в шахте и те, что протекают под отвалами породы. В общей сложности на очистку потребуется 20-30 лет. Шахты в Кизеле начали закрывать в 1990-е годы. Полностью выработку остановили в начале 2000-х. К 2020 году было зафиксировано 19 изливов кислых шахтных вод. Уже многие годы на территории Кизеловского угольного бассейна в реках течет вода рыжего цвета. По разным оценкам, водоемы загрязнены на расстоянии около 500 км от Кизела, вплоть до Камского водохранилища. Эта экологическая проблема обсуждалась неоднократно на федеральном уровне.