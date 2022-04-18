В Екатеринбурге дети внезапно остались без садика

19 апреля 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

А жители соседних с детсадом домов — без холодной воды Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в детском саде №230 «Солнышко» по улице Пионеров утром не приняли детей. Причиной стала авария на водоводе, сообщили URA.RU родители воспитанников. «В шесть утра в родительском чате появилось сообщение от воспитательницы, что прорвало трубу с холодной водой. Родителям сказали позвонить заведующей, чтобы она нашла места для детей в соседних садах. По срокам ориентировочно ремонт на три дня», — рассказала URA.RU мама одного из воспитанников. В пресс-службе «Водоканала» подтвердили информацию и добавили, что, кроме садика, без воды остались еще несколько домов: №7 и №9/2 на Пионеров, а также дом на Тобольской, 1Б. «Авария произошла накануне около 23:00. Поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Для устранения аварии требуются раскопки, они запланированы на сегодня», — рассказали в «Водоканале». После устранения аварии сотрудники ведомства возьмут пробу воды, чтобы проверить, насколько она безопасна. Как только придут результаты, руководство садика сразу уведомят. «Обычно анализ готовят от нескольких часов до суток», — добавляют в «Водоканале». Родителям сказали, что ориентировочно садик будет закрыт до пятницы, а в «Водоканале» обещают закончить работы в ближайшие сутки Фото: скрин переписки в родительском чате Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в детском саде №230 «Солнышко» по улице Пионеров утром не приняли детей. Причиной стала авария на водоводе, сообщили URA.RU родители воспитанников. «В шесть утра в родительском чате появилось сообщение от воспитательницы, что прорвало трубу с холодной водой. Родителям сказали позвонить заведующей, чтобы она нашла места для детей в соседних садах. По срокам ориентировочно ремонт на три дня», — рассказала URA.RU мама одного из воспитанников. В пресс-службе «Водоканала» подтвердили информацию и добавили, что, кроме садика, без воды остались еще несколько домов: №7 и №9/2 на Пионеров, а также дом на Тобольской, 1Б. «Авария произошла накануне около 23:00. Поврежден трубопровод диаметром 150 миллиметров. Для устранения аварии требуются раскопки, они запланированы на сегодня», — рассказали в «Водоканале». После устранения аварии сотрудники ведомства возьмут пробу воды, чтобы проверить, насколько она безопасна. Как только придут результаты, руководство садика сразу уведомят. «Обычно анализ готовят от нескольких часов до суток», — добавляют в «Водоканале».