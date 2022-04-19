Приставы решили проблему, которая волновала пермяков с 70-х годов

Теперь у жителей есть пригодная для питья вода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Городище (Пермский край) решилась проблема с питьевой водой, которая мучила жителей с 70-х годов прошлого века. Помогли вернуть воду судебные приставы и прокуратура. Подробности рассказали в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

«Жители испытывали дефицит питьевой воды, сравнимый с африканским. Единственный колодец был давно заброшен, периодически он пересыхал, и тогда людям приходилось отправляться в соседний поселок. Устав мириться с вынужденной засухой, жительница обратилась в прокуратуру», — сообщили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что в деревне есть скважина, но она не лицензирована. А единственный источник воды, отвечающий санитарно-эпидемиологическим требованиям, находится далеко от населенного пункта. По итогам проверки местной администрации предъявили иск. Суд пришел к выводу, что ситуация с водой напрямую нарушает конституционные права людей. Чиновников обязали решить проблему.

Исполнительный документ об этом поступил на исполнение в отдел судебных приставов. Там местную администрацию сразу предупредили об уголовной ответственности, если они не исполнят решение суда. В итоге в деревне пробурили водозаборную скважину и люди получили воду.

Ранее URA.RU рассказывало похожую историю, которая произошла в Карагайском районе. Мэра точно так же через суд заставили провести людям воду.