В метро Екатеринбурга перекрыли три станции

Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер.
«В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых.
В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку.
Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер. «В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых. В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку.