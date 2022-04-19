19 апреля 2022

В метро Екатеринбурга перекрыли три станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим в екатеринбургском метрополитене. Екатеринбург, эскалатор, подземка, метрополитен, метро, масочный режим
На трех станциях метро Екатеринбурга идут ремонтные работы Фото:

Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер.

«В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых.

В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку.

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Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер. «В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых. В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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