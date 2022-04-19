В метро Екатеринбурга перекрыли три станции

20 апреля 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

На трех станциях метро Екатеринбурга идут ремонтные работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер. «В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых. В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Движение поездов в метрополитене Екатеринбурга остановлено между станциями «Геологическая» и «Ботаническая». Как сообщили URA.RU читатели, вход на станции перекрыт. По данным МВД, причина не носит криминальный характер. «В метро объявили, что [движение] перекрыто на „Геологической“, „Чкаловской“, „Ботанической“. Вход закрыт уже полчаса», — рассказал читатель агентства. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил URA.RU, что никаких происшествий в «подземке» не случилось. «Кратковременная остановка движения поездов связана с техническими причинами — ведутся ремонтные работы. В ближайшее время они будут закончены, и составы возобновят движение», — пояснил Горелых. В конце марта правоохранители закрывали вход и выход со станции «Площадь 1905 года». Тогда у одного из пассажиров нашли подозрительный предмет, напоминающий взрывчатку.