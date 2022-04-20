Джулиана Ассанжа планируют передать США

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, судебное дело
Журналисту грозит до 175 лет заключения Фото:

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на арест и передачу США журналиста и основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателю грозит до 175 лет лишения свободы. О решении суда сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

«Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — сообщается в соцсети. Сейчас окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател.

Защита Ассанжа в случае решения об экстрадиции может подать апелляцию в Высокий суд Великобритании. Такая возможность сохраняется до 18 мая.

Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США, где против журналиста выдвинуты 18 уголовных дел. Позже у Ассанжа из-за сильного стресса случился микроинсульт в тюрьме Белмарш.

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Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на арест и передачу США журналиста и основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателю грозит до 175 лет лишения свободы. О решении суда сообщается на странице WikiLeaks в Twitter. «Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — сообщается в соцсети. Сейчас окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа в случае решения об экстрадиции может подать апелляцию в Высокий суд Великобритании. Такая возможность сохраняется до 18 мая. Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США, где против журналиста выдвинуты 18 уголовных дел. Позже у Ассанжа из-за сильного стресса случился микроинсульт в тюрьме Белмарш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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