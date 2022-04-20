Джулиана Ассанжа планируют передать США

20 апреля 2022 в 15:31 Размер текста - 17 +

Журналисту грозит до 175 лет заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на арест и передачу США журналиста и основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателю грозит до 175 лет лишения свободы. О решении суда сообщается на странице WikiLeaks в Twitter. «Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — сообщается в соцсети. Сейчас окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа в случае решения об экстрадиции может подать апелляцию в Высокий суд Великобритании. Такая возможность сохраняется до 18 мая. Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США, где против журналиста выдвинуты 18 уголовных дел. Позже у Ассанжа из-за сильного стресса случился микроинсульт в тюрьме Белмарш. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вестминстерский магистратский суд Лондона выдал ордер на арест и передачу США журналиста и основателя компании WikiLeaks Джулиана Ассанжа, предпринимателю грозит до 175 лет лишения свободы. О решении суда сообщается на странице WikiLeaks в Twitter. «Судья в Великобритании постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения», — сообщается в соцсети. Сейчас окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа в случае решения об экстрадиции может подать апелляцию в Высокий суд Великобритании. Такая возможность сохраняется до 18 мая. Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне в 2019 году. Его обвинили в шпионаже за публикацию засекреченных документов, связанных с войнами в Ираке, Афганистане, Сирии, а также писем членов Демократической партии США. Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил его экстрадицию в США, где против журналиста выдвинуты 18 уголовных дел. Позже у Ассанжа из-за сильного стресса случился микроинсульт в тюрьме Белмарш.