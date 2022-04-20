Свердловский губернатор дал поблажку бизнесменам на фоне санкций

Евгений Куйвашев утвердил новую льготу для бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Свердловские предприниматели получили отсрочку по уплате налогов на имущество до осени. Такое решение было утверждено губернатором Евгением Куйвашевым на заседании областного правительства, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. Мера коснется ключевых сфер бизнеса.

«Предприниматели получили возможность в первом полугодии не вносить авансовый платеж по налогу на имущество. Крайний срок его уплаты перенесен с 30 апреля на 30 ноября. Расписание остальных платежей остается неизменным», — передали в департаменте.

Послабление получили предприятия, которые занимаются производством пищи, лекарств, одежды, бумаги, мебели, электроники, а также специализирующиеся на здравоохранении, спорте, авиаперевозках, туризме. Всего в перечень попали 32 вида деятельности. В правительстве ждут, что перенос платежа на осень поможет бизнесменам быстрее адаптироваться к работе в условиях западных санкций.

19 апреля губернатор Куйвашев сделал другой антисанкционный шаг — заключил соглашение о сотрудничестве с Белоруссией. Договор позволит региону на фоне западных санкций вести с республикой торгово-экономическое и научно-техническое партнерство на особых условиях.

Санкции по отношению к России со стороны ЕС и США стали ответом на объявление Москвой 24 февраля спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что западные ограничения, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны экономическими, политическими и информационными средствами.

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