Свердловские города получат миллионы на уборку трупов животных

На уборку трупов из бюджета уйдет 9,4 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Города Свердловской области из областного бюджета получат 9,4 миллионов рублей на утилизацию трупов животных. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП) на официальном сайте.

«Речь идет об уборке туш диких животных, бездомных животных, погибших в ДПТ или при других обстоятельствах. К биологическим отходам в данном случае так же относятся несанкционированные свалки останков животных», — уточнил директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Он уточнил, что деньги также пойдут на утилизацию свалок трупов животных. «Такие несанкционированные свалки несут угрозу благополучию и здоровью не только человеку, но и животному миру», — уточнил Трушкин.

Закон, по наделению органов местного самоуправления полномочиями по организации, перемещению, хранению и утилизации биологических отходов, был принят региональным заксо 16 ноября 2021 года. «На федеральном уровне эта проблема никак не урегулирована», — пишет ДИП. Губернатор области Евгений Куйвашев также наделил мэров городов самостоятельно разбираться со вспышками заболеваний среди сельскохозяйственных животных.