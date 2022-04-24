Власти ХМАО изменили режим работы детсадов на майских праздниках

В майские праздники детсады в Югре продолжат работу Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ХМАО создадут в детсадах дежурные группы, где смогут находиться дети, если их родители будут работать во время майских праздников. Об этом заявил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин во время заседания окружного оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Учитывая многочисленные обращения в адрес правительства автономного округа от родителей, которые будут задействованы в производственном процессе во время майских праздников, система образования готова организовать дежурные группы в образовательных организациях по уже отработанным моделям. Основное требование к приему в эти дежурные группы — это работающие оба родителя и соответственно подтверждение этого факта работой», — прокомментировал Дренин.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поддержала это решение. Она также дала команду, чтобы все документы для открытия дежурных групп были оформлены до 27 апреля.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре родителям воспитанников детсадов разрешали посещать утренники. Коронавирусные послабления были введены с декабря 2021 года.