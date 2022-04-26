МИД: РФ хотела бы не вмешиваться в ситуацию в Приднестровье

26 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Россия хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Правительство России надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, в противном случае Кремлю придется вмешиваться в урегулирование ситуации. «Нам бы не хотелось, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же самые силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, мы надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание», — передает РИА «Новости» слова Руденко. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Правительство России надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, в противном случае Кремлю придется вмешиваться в урегулирование ситуации. «Нам бы не хотелось, чтобы в результате расследования выяснилось, что за этим стоят те же самые силы, которые провоцируют насилие в соседних регионах. Расследование будет проводиться по всем необходимым параметрам, мы надеемся, что причины будут установлены и ответственные понесут наказание», — передает РИА «Новости» слова Руденко. Ранее в Приднестровье произошла серия терактов. 25 апреля неизвестные обстреляли здание министерства госбезопасности страны из гранатометов. 26 апреля в МВД Приднестровья сообщили, что в районе населенного пункта Маяк были взорваны две вышки связи, транслирующие российское радио, пишет RT. СМИ сообщили, что также был атакован военный аэродром недалеко от Тирасполя. В стране установлен красный уровень террористической опасности.