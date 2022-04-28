«Газпром»: в Европе вырос спрос на российский газ

28 апреля 2022 в 12:36 Размер текста - 17 +

В максимуме заявки на газ достигали 109,6 млн кубометров, сообщили в «Газпроме» Фото: media.gazprom-neft.ru Заявки на российский газ от потребителей из европейских стран выросли и составили 62,9 млн кубометров. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 62,9 млн куб. м на 28 апреля», — цитирует ТАСС Куприянова. Отмечается, что в максимуме заявки от Европы составляли 109,6 млн кубометров в начале марта. Днем ранее объем заявок достигал 48,7 млн кубометров по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину. Ранее издание Bloomberg сообщало, что десять стран Евросоюза открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа за рубли. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа за рубли для недружественных стран. Россия пошла на такие меры после введения санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Заявки на российский газ от потребителей из европейских стран выросли и составили 62,9 млн кубометров. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме. В соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 62,9 млн куб. м на 28 апреля», — цитирует ТАСС Куприянова. Отмечается, что в максимуме заявки от Европы составляли 109,6 млн кубометров в начале марта. Днем ранее объем заявок достигал 48,7 млн кубометров по долгосрочному бронированию на транзит газа через Украину. Ранее издание Bloomberg сообщало, что десять стран Евросоюза открыли счета в «Газпромбанке» для покупки газа за рубли. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа за рубли для недружественных стран. Россия пошла на такие меры после введения санкций со стороны Запада из-за спецоперации РФ на Украине.